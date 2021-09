Debby Lagranha, o pequeno Arthur e Leandro Amieiro - Bruna Pasqualine/Divulgação

Debby Lagranha, o pequeno Arthur e Leandro AmieiroBruna Pasqualine/Divulgação

Publicado 13/09/2021 05:00

Ontem (12), Debby Lagranha e Leandro Amieiro deixaram a maternidade na zona oeste do Rio com o pequeno Arthur. O menino, que nasceu na sexta-feira (10) com 3,415kg e 49,5cm, é o segundo filho do casal. Debby e Leandro já são pais de Maria Eduarda, de oito anos. A coluna deseja saúde ao bebê!