Terceiro seminário inter-religioso do Instituto Expo Religião e FUNARJDivulgação

Publicado 13/09/2021 02:00

Nesta segunda-feira (13), a partir das 8h, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro reúne lideranças religiosas e representantes governamentais no terceiro seminário inter-religioso do Instituto Expo Religião e FUNARJ.

O evento contará com dois painéis: "Inclusão do respeito à diversidade religiosa através da educação, cultura e poder público" e "As iniciativas do poder público para combater a intolerância religiosa". Ambos serão mediados pela diretora do Instituto Expo Religião, a jornalista Luzia Lacerda, e pelo advogado e babalorixá Márcio Righetti.

"O diálogo é sempre importante na construção de qualquer sociedade. Neste momento, enfrentamos um problema de intolerância religiosa no Brasil muito grave, assim como no mundo. Mas no Rio de Janeiro, além de grave, está ocorrendo de uma forma muito violenta", explicou Luzia durante rápido bate-papo com a coluna.