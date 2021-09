Apresentador recebeu homenagens de artistas, entre eles o Padre Fábio de Melo - Reprodução

Publicado 12/09/2021 16:42 | Atualizado 12/09/2021 16:47

Caro leitor, se você entrou nessa análise achando que por algum motivo nos referíamos a ataques ao apresentador Tiago Leifert, ledo engano. Pelo contrário! Estamos aqui para falar da atitude que Tiago tem há anos com a imprensa. Acredito que cada um saiba se defender bem e não sou advogada de ninguém, mas a postura de Tiago com o jornalista Alessandro Lobianco foi extremamente desnecessária. Eu explico o motivo: não é de hoje que Tiago se nega a dar entrevistas. As poucas que concede são para veículos do grupo ao qual é contratado. Quando a equipe de Tiago é procurada para confirmar ou negar qualquer coisa, na maioria das vezes a resposta é que nada será comentado, principalmente se for da vida pessoal. Essa não é a atitude correta de quem trabalha com TV.

Se Tiago não quer dar entrevistas, o melhor é realmente fazer o que ele está fazendo: se afastar da TV ou procurar uma profissão em que possa ser anônimo. Porque enquanto não são 'ninguém', os famosos só faltam chamar jornalistas, por no colo, servir café e contar toda sua vida. Agora ficou famoso... Os empecilhos são vários para conseguir uma mísera aspa. Fora as centenas de regras que as celebridades impõem para poder falar. Tiago está aonde está pelo seu esforço, sim. Mas se não fosse o público e a imprensa, sim, já teria saído do ar. É uma troca e todos que entram nesse jogo da TV sabem as regras.

Tiago prega em seus discursos no 'BBB' o respeito... mas que respeito ele teve com um colega jornalista? Casa de ferreiro, espeto de pau? É atacando que se defende?

Não há como negar: Tiago desmentiu que sairia da Globo. E o que ele está fazendo agora? Ele mesmo disse que já estava conversando há algum tempo com a emissora... Será que essas pessoas nunca vazaram ao menos a intenção dele em sair da Globo? Mas com certeza é mais fácil atacar o carteiro do que quem enviou a carta. Vale lembrar que, quando o famoso quer, ele chega ao jornalista para conversar. A Globo também tem uma assessoria para isso. Mas Thiago tentou alguma das alternativas? Não. Foi ao ataque.

Tiago, você é jornalista e entende o quanto nossa classe é atacada. Você aprendeu com certeza na faculdade que jornalismo é tudo aquilo que as pessoas não querem divulgar. O resto é marketing.

E para quem não sabe, jornalista é todo aquele que fez uma faculdade e tem um diploma debaixo do braço.