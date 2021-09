Kerline Cardoso e Tiago Leifert - Reprodução/Instagram

Publicado 12/09/2021 16:07

Primeira eliminada do 'Big Brother Brasil 21', com 83,5% dos votos, a modelo e influenciadora digital Kerline Cardoso segue levando com bom humor o fato de ter saído logo no começo do programa.

Ao repercutir a decisão de Tiago Leifert de não renovar com a Globo após dezesseis anos, a cearense escreveu no microblog: "Chocada que o Tiago saiu do 'BBB'. Amei assistir ele aqui de casa esse ano".



Os seguidores, é claro, se divertiram com a publicação, que já conta com mais de mil comentários, quatro mil compartilhamentos e mais de setenta mil likes.