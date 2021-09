Ex-BBB Gabi Martins e Tierry curtem dia de praia em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na tarde desta sexta-feira - Ag. News

Publicado 12/09/2021 13:30 | Atualizado 12/09/2021 13:38

Após passar o fim de semana no Rio, Gabi Martins e Tierry estão de malas prontas para Dubai. O casal embarca numa espécie de lua de mel na madrugada desta segunda-feira (13). As Ilhas Maldivas também fazem parte do roteiro romântico do casal.

Como esta coluna antecipou, Tierry e Gabi tiveram um desentendimento que se tornou público depois que eles apagaram as fotos em que apareciam juntos do Instagram. Mas a briga - comum a qualquer casal - foi logo resolvida. A coluna, que é do bem, deseja felicidades aos pombinhos.