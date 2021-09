Neymar e Zélia Duncan - Reprodução/Instagram

Neymar e Zélia DuncanReprodução/Instagram

Publicado 12/09/2021 16:50

Patrícia Pillar não foi a única artista a mostrar seu descontentamento com as atitudes de Neymar. Um exemplo disso é Zélia Duncan, que usou o Twitter para dar a sua opinião sobre o fato de o atacante ter reclamado na quinta-feira (9) que não recebe o respeito que merece dos torcedores brasileiros. O desabafo foi após a vitória da seleção sobre o Peru por 2 x 0.



"Não sou de futebol, mas Neymar me parece até agora uma promessa como atleta e uma decepção como cidadão. Quer respeito? Dê-se a ele e mostre serviço. Ah, e pague seus impostos", começou dizendo.



Logo na sequência, a dona dos hits 'Alma' e 'Catedral' compartilhou um post com a seguinte mensagem: "Puxa, gente, então o Neymar acha que não é respeitado como deveria? Alguém aí avisa a ele que nunca será. Respeito é coisa que se conquista e quem bate à porta dos trinta anos com comportamento de moleque perdeu qualquer possibilidade de chegar lá".