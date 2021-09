Jojo Todynho e Marcio Felipe - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho e Marcio FelipeReprodução/Instagram

Publicado 13/09/2021 05:00

Que Jojo Todynho arrumou as malas, pegou o Marcio Felipe e foi passar o fim de semana em Paraty, no Rio de Janeiro, todo mundo sabe. Mas a coluna conta, agora, que o namoro vai tão firme - apesar dos comentários - que ela tirou o rapaz da comunidade da Muzema, vizinha de Rio das Pedras, na zona oeste carioca, e alugou um imóvel para ele na Taquara.



A escolha do bairro teve um único motivo: foi para os dois ficarem mais próximos, já que a funkeira está morando na casa da melhor amiga, que fica na localidade. A mansão que Jojo comprou ao sair da 'Fazenda' e está reformando fica no mesmo bairro.



Procurada, Jojo não confirma a história e diz que apenas apresentou Márcio para a corretora do apartamento em questão. A cantora afirma que é o rapaz quem vai arcar com o aluguel. Segundo uma fonte da coluna que é bem próxima a Jojo, foi ela quem deu o cheque caução garantindo os primeiros três meses de aluguel.



Nesse imbróglio todo, uma coisa é certa: no dia em que essa história (que Márcio estaria vivendo simultaneamente um romance com Jojo e com a manicure Izabelle Branquinho) veio à tona, a cantora soltou os cachorros em todo mundo.

"Vocês acham mesmo que eu, Jordana, Jojo Todynho, preciso andar com o macho dos outros? Vagabund* antiga, piranh* aposentada. Nunca precisei me deitar com macho de ninguém, até porque eu tenho o homem que eu quero, na hora em que eu quero, e nem tempo eu tenho para isso", esbravejou por meio das redes sociais. Então tá.