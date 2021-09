Anitta e Aguinaldo Silva - Reprodução/Instagram

Anitta e Aguinaldo SilvaReprodução/Instagram

Publicado 13/09/2021 10:39 | Atualizado 13/09/2021 10:40

Aguinaldo Silva foi às redes sociais na manhã desta segunda (13) repercutir a participação de Anitta neste domingo no Video Music Awards, uma das maiores premiações do segmento pop dos Estados Unidos.



Ao compartilhar o trecho da performance de 'Girl from Rio' para a TV americana — não exibida no Brasil por ser parte de um anúncio de patrocinador estrangeiro —, o autor de 'Império', que está sendo reapresentada no horário nobre da Globo, escreveu: "Roberto Carlos não gravou Tom Jobim e eu sempre senti falta disso. Anitta gravou e eu adorei".



A publicação acabou dividindo opiniões. "Desculpe, mas ela não gravou Tom Jobim. Essa música chama-se 'Girl from Rio' e não 'Girl from Ipanema'. Faz menção à 'Garota de Ipanema'. Vamos nos antenar", pediu um. "Roberto gravou um disco inteiro de bossa nova em 2008 junto com Caetano", relembrou outro. Já um terceiro concordou com o novelista: "Desta vez, ela está de parabéns em todos os sentidos".