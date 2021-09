Mileide Mihaile - Reprodução/Internet

Publicado 09/09/2021 12:25 | Atualizado 09/09/2021 14:19

Última participante anunciada durante a coletiva de imprensa de 'A Fazenda', realizada no palco do 'Hoje em Dia', a influenciadora digital e ex-dançarina da banda Aviões do Forró, Mileide Mihaile, não teve como se esquivar das polêmicas. Uma das primeiras perguntas, aliás, abrangeu o filho dela e foi feita por esta humilde colunista.



"Não sei se o Brasil quer saber, mas eu quero. Com quem o Yudi vai ficar nos próximos três meses? É com a Thyane (Dantas, mulher do Wesley Safadão)?" Visivelmente desconcertada, ela respondeu: "Não, na verdade, vai ficar com o pai e a minha mãe". Em outro trecho, garantiu que o público verá "a verdadeira Mileide" no programa.



Sob o comando de Adriane Galisteu, a décima terceira edição vem disparando, desde já, uma série de novidades antes da estreia, na terça-feira, dia 14.