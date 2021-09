Thalita Zampirolli - Divulgação/Mayron Brum

Thalita Zampirolli Divulgação/Mayron Brum

Publicado 09/09/2021 05:00 | Atualizado 09/09/2021 08:00

Thalita Zampirolli adora a primavera e não pensou duas vezes na hora de aceitar o convite do fotógrafo Mayron Brum para fazer um ensaio bem diferente: nua com algumas borboletas em 3D cobrindo algumas partes do corpo. A atriz e modelo trans amou a produção de Rivia Leal até porque ama borboletas, que representam alegria, liberdade, criatividade e mudança. "Elas são graciosas e delicadas, nos ensinam que há um tempo certo para tudo, e são a maior prova de que é preciso se transformar para poder alcançar grandes voos. Fiz esse ensaio contemplando as borboletas, me senti igual uma fada em um ambiente de alegria, uma sensação maior de bem-estar e paz interna", explica à coluna.