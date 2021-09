Adriane Galisteu - Reprodução

Publicado 09/09/2021 05:00

Adriane Galisteu está prontíssima para comandar 'A Fazenda 13', que estreia na próxima terça-feira (14) na RecordTV. A apresentadora fez um ensaio vestida de cowgirl com estilo e assumiu que anda com aquele friozinho na barriga e curiosa para saber quem são os participantes, já que jura não ter informações privilegiadas sobre o elenco. A coluna, que é do bem, já deseja toda a sorte do mundo para Galisteu nesta empreitada.