Léo Santana - Reprodução

Léo SantanaReprodução

Publicado 08/09/2021 22:32

Parece que não foi só os fãs de Léo Santana que não entenderam nada ao ver o perfil do cantor no Instagram com várias bundas publicados na noite desta quarta-feira (8). Ao ser perguntada sobre uma suposta invasão nas redes sociais do marido, Lorena Improta disse que não entendeu nada e estava preocupada com a situação. "Vocês estão me mandando um monte de mensagens dizendo que o perfil de Leandro foi hackeado. Eu também não estou entendendo nada. Ele não me atende e não responde minhas mensagens”, explicou a dançarina. Mas, a coluna desconfia que tem a ver com o lançamento de uma nova música do Gigante com o grupo baiano ÀTTØØXXÁ nos próximos dias.

De acordo com o site Bahia Notícias existe um registro de uma música chamada 'Tudo se resume em bunda' no site da American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) e o nome que aparece lá é de Léo Santana. A coluna entrou em contato com a assessoria do cantor, mas não obteve resposta até o fechamento da nota.