Publicado 08/09/2021 16:57 | Atualizado 08/09/2021 17:06

Comentarista esportivo da Globo, Caio Ribeiro revelou na última sexta (3) que tem se submetido a cuidados médicos devido a um linfoma de Hodgkin. Mas, apesar disso, não perdeu a esperança e o bom humor. Tanto que, na hora de publicar uma foto sem cabelo no Instagram, brincou: "Andre Agassi", referindo-se a um dos maiores nomes da história do tênis.



No story seguinte, o ex-atleta postou uma imagem ao lado da filha Valentina e não escondeu o seu lado coruja: "Dessa enxurrada de carinho que tenho recebido, esse abraço é especial". Por fim, ao citar as sessões de quimioterapia, destacou que segue na reta final: "Tenho certeza de que já ganhamos essa luta. É só uma questão de tempo. A cabeça está forte, o corpo, reagindo e lidando bem com a medicação".