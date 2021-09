Roberto Carlos e o filho, Dudu Braga - Reprodução Internet

Roberto Carlos e o filho, Dudu BragaReprodução Internet

Publicado 08/09/2021 16:53 | Atualizado 08/09/2021 20:44

Depois de lutar contra o terceiro câncer por quase um ano, morreu nesta quarta-feira (8), o produtor musical Dudu Braga, filho de Roberto Carlos. Ele tinha 52 anos e estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.



Nos últimos dias, Dudu Braga estava muito debilitado e acabou entrando em coma irreversível. Em entrevista à coluna em julho, ele contou que tinha mudado o tratamento e explicou que os médicos trocaram o quimioterápico após constatarem que não houve nem regressão, nem progressão do tumor.



"Estou bem, ou melhor, estou indo. Continuo fazendo as sessões de quimioterapia, só que mudamos o tratamento para um outro quimioterápico. São oito sessões, já fiz a primeira sessão e farei a segunda nesta quinta-feira , dia 29 de julho. O tumor está estável, não houve uma regressão nem uma progressão. Mas, como clinicamente vira e mexe eu preciso voltar ao hospital por conta de algumas infecções e para tomar antibióticos, os médicos decidiram trocar o medicamento", disse na época.

Dudu Braga descobriu o câncer no peritônio em setembro do ano passado, depois de já ter lidado com a doença no pâncreas em 2019.



Um dos principais amigos da família, o diretor da Globo Boninho, foi uma das primeiras pessoas a confirmarem a morte de Dudu nas redes sociais. "Dudu você foi um guerreiro, lutou contra essa doença bravamente até o final. Vai deixar saudades. Fica em paz. Meus sentimentos a família e meu querido amigo Roberto Carlos", escreveu o marido de Ana Furtado.

Produtor musical deixa a esposa Valeska Braga e a filha, Laura, de 5 anos.

No final da noite, a assessoria do Albert Einstein enviou um comunicado lamentando a morte de Dudu Braga, que aconteceu às 14h21. "O paciente passou por uma série de internações para tratamentos quimioterápicos e cirurgias".