karol Lannes - Reprodução

karol LannesReprodução

Publicado 08/09/2021 15:48

Durou quase um ano o namoro de Karol Lannes, a Ágatha de 'Avenida Brasil' com a atriz com Lorena Angélica. Em conversa com seus seguidores no Instagram a intérprete da personagem rejeitada pela mãe Carminha (Adriana Esteves) contou nesta quarta-feira (8), o fim do relacionamento. "Gente, eu não sei o que vocês esperam que eu diga. O meu relacionamento terminou, relacionamentos terminam. Seguimos caminhos diferentes e estamos mantendo respeito e amizade, mas não aconteceu nada de extraordinário não. Se vocês estão esperando algum babado, alguma fofoca, não tem", explicou a também produtora.

Karol, que estava produzindo uma série de suspense e terror, revelou que agora está 'casada' com o trabalho, e que decidiu morar no Guarujá, na região da Baixada Santista, litoral de São Paulo. "Eu vou morar no Guarujá, mas estou aqui em São Paulo, capital, na casa do meu pai para resolver algumas coisas antes de ir definitivamente para o litoral", explicou. Ao ser perguntada sobre a possibilidade de se envolver com homens, ela abriu o jogo. "Olha, muito difícil. Os astros têm que estar alinhados, a pessoa tem que ser maravilhosa... sei lá, cara. Aconteceram menos de cinco vezes na minha vida, mas nunca diga nunca", respondeu.