Maiara e Maraisa - Reprodução

Maiara e MaraisaReprodução

Publicado 08/09/2021 09:38 | Atualizado 08/09/2021 11:40

Para a alegria dos seus admiradores, Maiara e Maraisa fizeram uma transmissão ao vivo na noite desta terça-feira de feriado (7). Um detalhe, no entanto, acabou chamando atenção: a parte em que Maiara, recém-separada do sertanejo Fernando Zor, do duo com Sorocaba, aparece brincando com um filtro de chifre.