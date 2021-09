Mari Saade - Reprodução/Instagram

Mari SaadeReprodução/Instagram

Publicado 08/09/2021 05:00

Mari Saade, mulher de Stênio Garcia, sempre publica, no perfil dela no Instagram, momentos em que busca a estabilidade emocional, mesmo em tempos de Covid-19. E nesta terça (7) não foi diferente. A atriz compartilhou uma foto fazendo ioga.

"Minha casa é meu santuário. É onde recarrego minhas energias e busco meu equilíbrio interior tomando sol, meditando, praticando ioga e contemplando a natureza divina que me encanta e me traz muita paz", começou dizendo ela, acrescentando, em seguida, que não vê a hora de seu amor tomar a dose de reforço da vacina para eles poderem sair (de máscara, é claro) com maior segurança e tranquilidade. "Vale lembrar que temos a variante delta e que infelizmente a pandemia ainda não acabou", alertou.