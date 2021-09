Melissa Schlukebier homenageia Ana Maria Braga - Divulgação

Melissa Schlukebier homenageia Ana Maria BragaDivulgação

Publicado 08/09/2021 02:00

Admiradora de Ana Maria Braga desde a infância, época em que não perdia uma só edição do programa dela e anotava todas as receitas para prepará-las depois, Melissa Schlukebier resolveu eternizar seu amor pela comandante do 'Mais Você', da Globo, em forma de tatuagem.

A cabeleireira foi até um estúdio em Curitiba para registrar na pele a imagem da artista. E não é que agradou? Para Melissa, Ana Maria inspira com a sua história de força, garra e resiliência.