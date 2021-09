Os cantores gospel Fernandinho e Ton Carfi - Reprodução/Instagram

Os cantores gospel Fernandinho e Ton CarfiReprodução/Instagram

Publicado 07/09/2021 12:25 | Atualizado 07/09/2021 13:49

Fernandinho, que acumula pouco mais de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify, causou polêmica ao gravar um vídeo questionando as parcerias entre os artistas evangélicos e os que não são. "A Bíblia nos diz que não há comunhão da luz com as trevas e que não podem caminhar dois juntos se não estiverem de acordo. É simples! Ainda, segundo o que a Bíblia nos ensina, não devemos ter ligação religiosa com pagãos ou com a sua adoração. Está sendo exposto e oferecido um evangelho que Jesus nunca pregou", falou o músico em um dos trechos do desabafo.



Porém, Ton Carfi, outro nome de destaque do segmento musical, parece não ter visto com bons olhos o discurso. "Tem muito cantor batendo palma aí que é hipócrita, que já pediu para fazer feat com cantor secular, que trai a mulher, que fica no direct com outras meninas", começou dizendo ele, que já dividiu os vocais com o funkeiro MC Livinho e o pagodeiro Dilsinho. Por fim, fez um pedido: "A única coisa que eu peço é que assistam na íntegra antes de sair dando opinião. Esse assunto para mim se encerra aqui".