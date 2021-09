Simaria - Fernando Tomaz/Divulgação

Publicado 07/09/2021 11:18

Estrela da My Shoes, desde que a marca foi incorporada ao grupo Arezzo & Co, em julho de 2021, Simaria fotografou a campanha de verão 22 sob a direção criativa de Giovanni Bianco, no condomínio Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo.

Entre um clique e outro, acabou contando quais são os seus modelos favoritos. "Tenho uns 300 pares, talvez mais. Não posso ver um sapato, bolsa ou roupa diferente. Os que não podem faltar no meu closet são os transparentes e os de vinil, que combinam com tudo, e a gente fica elegantérrima. Eu amo os de bico folha também. Temos que ter porque ficam a coisa mais bela do mundo. Adoro sandália que amarra na perna e que alonga e bota depois do joelho, acho surreal de lindo", começou dizendo.

Na sequência, ela falou sobre os grandes aprendizados no último ano. "O maior deles durante esta pandemia foi a resiliência, a paciência de saber esperar. Outro que acredito que estou levando comigo é: 'A gente não pode perder tempo para ser feliz'. A Covid veio aí para mostrar que não temos tempo para ficarmos tristes", finalizou.