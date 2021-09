Marcelo Falcão - Reprodução/Instagram

Publicado 08/09/2021 05:00 | Atualizado 08/09/2021 07:45

Se Marcelo Falcão mencionou ter tentado uma aproximação com Agatha Cristal Silveira — que provou o laço sanguíneo por meio de DNA, em 2016 —, hoje certamente já não se lembra. Pelo menos é o que confirma uma fonte antenada da coluna. Isso porque a herdeira do ex-vocalista do grupo O Rappa estaria sem receber a verba para custeio das despesas alimentícias, em atraso há quase um ano — algo em torno de R$ 70 mil —, após o artista alegar 'estar na miséria'. Consequentemente, a jovem, hoje com 22 anos, teria perdido a cobertura para atendimento médico e a garantia de poder estudar neste período de pandemia.

Procurada para comentar o imbróglio, Agatha não foi localizada. Mas uma pessoa que lida com ela afirmou que as informações procedem, classificando-as como uma situação chata. "Se fosse em outro país, ele ia passar vergonha, mas aqui a justiça é lenta", disse pouco antes de reforçar: "Se não me falha a memória, ele bloqueou a própria filha no Instagram, mora em uma mansão e está em um bom momento da carreira, gravando com Hungria, Filipe Ret, Ice Blue, Melin, fazendo lives e até um programa com o Bruno de Lucca para a Chevrolet". Pelo sim, pelo não, uma coisa é certa: isso vem se arrastando há mais de uma década.

Na época em que soube que era pai de uma menina de dezessete anos, Falcão chegou a divulgar um comunicado em sua rede social: "Isso mesmo, dezessete anos! Fui avisado de que era pai num laudo técnico, e não em uma maternidade, como costuma ser, e, como a própria mãe já declarou, foi um relacionamento de apenas uma noite. Nunca mais tivemos contato". O processo de reconhecimento de paternidade foi movido por Thiene Silveira na 18ª Vara de Família do Rio de Janeiro e tramita desde 2008.



Procurado, o cantor não respondeu até o fechamento desta matéria.