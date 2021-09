Juliana Martins - Reprodução

Juliana MartinsReprodução

Publicado 08/09/2021 05:00

Protagonista da primeira temporada de 'Malhação', em 1995, Juliana Martins resolveu fazer uma curtíssima temporada do monólogo 'O Prazer é Todo Nosso', de forma presencial, de 11 a 26 de setembro no Teatro Prudential. O texto de Beto Brown é inspirado na vida real da atriz e traz também experiências de outras mulheres, relacionando com as conquistas da liberdade e emancipação feminina.

Casada por 19 anos, dos 20 aos 39 anos, Juliana conta que depois que se separou, buscou viver intensamente. "Entre namoros e solteirices conheci muitos homens, me diverti e me apaixonei por quase todos eles, nem que fosse por apenas um dia. Ou por uma noite. E eu contava as peripécias para os amigos, que além de se divertirem, se surpreendiam tanto quanto eu com essa minha nova liberdade", contou a eterna Bella da novela teen da Globo.