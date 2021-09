Giulia Be e Rômulo Arantes Neto - AgNews

Giulia Be e Rômulo Arantes NetoAgNews

Publicado 07/09/2021 08:56 | Atualizado 07/09/2021 09:23

Os rumores de que Giulia Be e Rômulo Arantes Neto estariam juntos começaram há alguns dias, mas fotos que passaram a circular nesta segunda-feira (6), véspera de feriado, deram ainda mais força a essa possibilidade.

É que os artistas foram vistos aos beijos, abraços e de mãos dadas nas imagens. Apesar do flagra, a dona do hit 'Menina Solta' e o ator, que está no ar como Robertão na edição especial de 'Império', da Globo, não confirmaram o namoro.