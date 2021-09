Letícia Dornelles - Reprodução/Instagram

Publicado 07/09/2021 14:26

Letícia Dornelles, que já escreveu para o 'Show do Tom', na RecordTV, assinou 'Amigas e Rivais', no SBT, e colaborou com Euclydes Marinho em 'Andando nas Nuvens' e Manoel Carlos em 'Por Amor', ambas globais, usou o Twitter para fazer algumas denúncias, como "pare de me caluniar", e pedir respeito ao jornal 'O Globo'.



"Sou assediada moralmente, sofro calada! Tenho provas! Recebo ameaças de surra, de morte, corpos decapitados. Citam meu filho menor de idade! Trabalho até de madrugada! Protejo os servidores, a Casa de Rui Barbosa, o legado de Rui, o patrimônio público! Respeitem-me", disse em uma das publicações.



A fim de saber mais sobre as acusações a que se referia, entramos em contato com a escritora na noite desta segunda-feira (6), mas até o fechamento desta matéria ela ainda não havia respondido às perguntas enviadas por e-mail.

Trabalho até madrugada pela Casa de Rui Barbosa! Obras de recuperação! Museu poderia desabar! Digitalização! 3 milhões em investimento em plena pandemia! Construção prédio inteligente para acervos: 30 milhões. Proteção contra incêndio! @JornalOGlobo RESPEITE! Pare de me caluniar! — Letícia Dornelles (@L_Dornelles) September 5, 2021