Mirela Janis e Yugnir Ângelo - Reprodução/Instagram

Publicado 07/09/2021 14:04 | Atualizado 07/09/2021 14:38

Para quem gostava e torcia por Mirela Janis e Yugnir Ângelo na quinta edição do 'Power Couple Brasil 5' e ficou triste com a notícia da separação pode começar a comemorar.

Em rápido bate-papo com a coluna, a ruiva, que também integrou o elenco do 'De Férias com o Ex', da MTV, disse que está passando o feriado de 7 de setembro no interior de São Paulo e que Yugnir resolveu agir da mesma forma.

"Eu vim para o meu interior, e ele veio atrás de mim para a gente conversar, e estamos fazendo isso", garantiu ela.

Para quem não sabe ou não se lembra, a revelação do término do noivado, no dia 19 de agosto, aconteceu logo após o rapaz promover uma festa de três dias em João Pessoa, na Paraíba, além de possíveis traições. "Estou morrendo de vergonha. Me sentindo humilhada", confidenciou Mirela na época.