Publicado 08/09/2021 11:37

O ex-CQC Oscar Filho, que até pouco tempo atrás podia ser visto no elenco do 'Programa da Maisa', disse que ainda não se acostumou em ver as pessoas se referindo ao chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, pelo nome do palhaço que foi campeão de audiência no SBT, de 1980 a 1982. "Eu adorava o Bozo, baita figura legal. Não queria ressignificar isso na minha cabeça", escreveu no Twitter.

A partir daí, os internautas começaram a interagir: "Bota um 'c' antes do Bozo", comentou o primeiro. "Tenta Biroliro", sugeriu o segundo. Já o terceiro saiu em defesa do mandatário e falou: "Chama de presidente, fica melhor". Por falar em Oscar, ele retornou aos palcos com o espetáculo 'Stand Up Raiz', no Sampa Comedy Club, em São Paulo.