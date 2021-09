Marcos Pasquim - Reprodução/Instagram

Marcos PasquimReprodução/Instagram

Publicado 08/09/2021 20:00

Na tarde desta quarta-feira (8), Marcos Pasquim tomou a segunda dose do imunizante contra a Covid-19 e acabou cumprindo o que havia prometido: foi com o peitoral à mostra. Ou melhor, quase. É que o ator estava usando uma t-shirt com a estampa de um cara malhado e com o abdômen trincado como aqueles aventais que fazem sucesso nos churrascos da família e dos amigos. Na legenda, a frase "atendendo a pedidos".



Mas essa solicitação não foi à toa! Quem o acompanha nas redes sociais deve se lembrar de uma publicação na qual ele compartilhou a matéria de um site de celebridades, dando ênfase ao título: "Marcos Pasquim, o pescador parrudo, toma vacina com camisa e decepciona fãs. Seguidores pedem que galã de 'Kubanacan' vá descamisado receber a segunda dose". Sem perder o rebolado, entrou na onda. "Desculpa ter decepcionado vocês", escreveu na época.