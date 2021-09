Malvino Salvador, Kyra Gracie e os filhos - Divulgação

Malvino Salvador, Kyra Gracie e os filhosDivulgação

Publicado 08/09/2021 22:02

Malvino Salvador teve uma comemoração dupla nesta quarta-feira (8). Além do mêsversário de nove meses de Rayan, o ator e lutadora Kyra Gracie, celebraram os sete anos da filha mais velha Ayra. Roberta Niemeyer, cenógrafa infantil proprietária da Casa de Festas Goiabeira Coisa e Tal, foi a responsável em caprichar na comemoração familiar. A festa teve como tema 'Poderoso Chefinho', e os dois aniversariantes mais a filha do meio do casal, Kyara, usaram fantasias dos personagens da 'Toda Encanto'.

A cenógrafa e especialista em festas tem compartilhado suas experiências no quadro 'Olhe Fora da Caixa com Roberta Niemeyer”, todas as quintas-feiras no programa 'Vem com a Gente', apresentado por Gardênia Cavalcanti na Band Rio TV e em seu canal no YouTube.