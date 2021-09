MC Koringa - Divulgação

MC KoringaDivulgação

Publicado 09/09/2021 05:00

MC Koringa resolveu apostar as fichas em um novo ritmo que mistura funk e piseiro. O cantor, compositor e produtor irá lançar ao longo deste mês de setembro seu novo projeto. "Estou chamando de FunkSeiro e a ideia surgiu depois que decidi colocar algumas músicas minhas nessa vertente do forró, que conquistou o país. Gostei e aí resolvi resgatar samplers das grandes montagens do funk dos anos 90 com letras novas", conta Mc Koringa à coluna;



'FunkSeiro' terá um hit lançando a cada 15 dias e primeiro, 'Kika Kika no Calcanhar', vai estar disponível amanhã em todas as plataformas digitais.