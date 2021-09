Hans Donner - Reprodução

Publicado 09/09/2021 05:00

Após mais de quatro décadas na Globo, Hans Donner migra para a frente das câmeras e se une ao time da série 'Cultura & Design', na TV Cultura, que conta com 13 episódios. Caberá a ele apresentar o quadro Design com D. "Do universo virtual 3D da televisão, estou mudando para o real, palpável, com a concepção de tempo (relógios), de móveis, luminárias, tapetes, obras de arte, prédios, brisas. Monumentos para embelezar cidades no mundo", afirmou Hans, designer que no início do ano começou a trabalhar com arquitetura, desenvolvendo design de móveis, fachadas de prédios e ambientes internos.