Quando essa coluna pensa que não tem como piorar a polêmica sobre a separação de Patrícia Pontes e o jogador de basquete Murilo Becker vem uma bomba para colocar a nossa teoria por água abaixo. Depois de denunciar ter sido vítima de violência doméstica, a influenciadora resolveu contar que foi traída por diversas, inclusive com garotas de programa e travestis. "Eu segurei muitas coisas porque não tinha necessidade de expor, mas quanto mais ele mentir mais mexe com a minha boca. Só que tem uma coisa: eu tenho provas. Eu descobri as traições com garotas de programas, um dia que ele se machucou em quadra, na cidade de Bauru, e um companheiro dele me deu a mochila. Eu fui no carro atrás da ambulância e peguei o celular. Vi várias conversas com fotos das mulheres peladas e perguntando os preços e aí vi que tinham também travestis", revelou Patrícia em conversa com o programa 'Na Real', de Bruno di Simone.



Patrícia assumiu que entrou em contato com algumas mulheres e travestis e descobriu que as traições ocorreram também durante a gravidez dos quadrigêmeos. "Quando eu descobri que ele me traía, eu não chorei. Mas, quando eu soube dos detalhes, que foi agora, recentemente, eu confesso que eu desabei. Desabei e entendi porque me consultava tanto com a ginecologista. Enquanto eu ficava em casa segurando os nossos filhos, segurando a gestação, ele estava saindo com travesti e pagando R$ 300 por programa', revela Patty Pontes, como é conhecida nas redes sociais.



Com os quatro filhos, que nasceram com paralisias cerebrais, Patrícia relata que recebe três salários mínimos do ex como pensão e que ele também paga os planos de saúde dos herdeiros. "Ele disse que paga quase R$ 3 mil. Mentira. Ele paga R$ 1.900 pelas quatro crianças. Só isso. O resto, tudo eu corro atrás", disse a influenciadora que rebateu as críticas de que ela estaria se promovendo nas costas do jogador de basquete.

"Antes dessa polêmica, eu tinha 68 mil seguidores porque eu sempre trabalhei como influenciadora e ele só tem 19 mil. Eu não sou a ex-mulher de um jogador de basquete. Eu sou a Patty Pontes aqui na internet. É a minha vida que eu conto, eu nunca quis expor ele a não ser quando ele me bateu. Óbvio. Aí, eu decidi gritar para o mundo", finaliza.