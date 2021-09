A Fazenda - Reprodução

Nesta quinta (9), o 'Hoje em Dia' vai mostrar as novidades da décima terceira edição de 'A Fazenda', que estreia na próxima terça (14).

Para entrar no clima rural da atração, os apresentadores do matinal vão receber Adriane Galisteu, o diretor Rodrigo Carelli e a diretora do R7, Beatriz Cioffi. Além deles, dez jornalistas — como esta colunista que vos escreve —, para conhecer alguns nomes confirmados do elenco. Vale ressaltar que sete — entre os vinte que já se encontram isolados em um hotel de São Paulo — serão sorteados, apresentados ao público e estarão abertos às perguntas.

Mas as informações não param por aí! Na segunda (13), Rodrigo Faro vai comandar um especial, a partir das 22h45, direto dos estúdios da Record, para marcar a pré-estreia da nova temporada. E o 21º participante será escolhido por meio do TikTok.