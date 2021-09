Maisa Silva e Camila Queiroz - Sarah Makharine/Netflix

Maisa Silva e Camila QueirozSarah Makharine/Netflix

Publicado 09/09/2021 11:10 | Atualizado 09/09/2021 13:07

Nova atração brasileira da Netflix, 'De Volta aos 15' se despede de Paris, na França, onde Maisa Silva, Camila Queiroz, Caio Cabral e Breno Ferreira rodaram as últimas cenas. Inspirada no livro homônimo da escritora Bruna Vieira, a divertida história sobre autodescoberta e amadurecimento gira em torno de Anita, interpretada por Maisa na fase jovem e por Camila, na adulta. Aos 15 anos, a personagem sonha em crescer logo para deixar a pequena cidade de Imperatriz e viajar pelo mundo, mas, ao completar 30, percebe que as coisas não são bem como imaginava.

Com produção de Carolina Alckmin e Mayra Lucas, da Glaz Entretenimento, e direção de Vivi Jundi e Dainara Toffoli, o seriado foi adaptado e roteirizado por Janaina Tokitaka. Renata Kochen, Alice Marcone e Bryan Ruffo também assinam o roteiro. 'De Volta aos 15' tem previsão de estreia para 2022, com seis episódios de 40 minutos cada, prometendo risadas, surpresas e muita emoção.