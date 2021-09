Dinâmica nova em 'A Fazenda' - Reprodução

Publicado 09/09/2021 10:29 | Atualizado 09/09/2021 11:55

As porteiras de 'A Fazenda 13' estão abertas. A direção do reality rural da RecordTV usou o programa matinal, 'Hoje Em Dia', nesta quinta-feira (9) para revelar 7 dos 20 peões desta edição, comandada pela primeira vez por uma mulher, Adriane Galisteu. Os primeiros participantes anunciados foram: Victor Pecoraro, Mussunzinho, Liziane Gutierrez, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco, Bil Araújo e Mileide Mihaile.

Adriane Galisteu substitui Marcos Mion, que deixou a emissora no início do ano. Antes do apresentador, atualmente na Globo, os comandantes foram Britto Júnior e Roberto Justus.

O diretor Rodrigo Carelli começou a coletiva contando como foram escolhidos os peões: "Primeiro, nós fazemos um listão das pessoas que estão na mídia. Depois, reduzimos essa lista para mais ou menos em 40 nomes e entrevistamos um por um para ver se essas pessoas queriam mesmo entrar em 'A Fazenda' e se tinha algum diferencial que ninguém sabia, algo inédito para atrair o público. A escolha aconteceu dos mais diversos meios do entretenimento", explica Carelli.

Um dos primeiros nomes anunciados por esta humilde colunista, Tati Quebra Barraco foi confirmado entre os sete peões revelados antes da estreia do programa na próxima terça-feira (14). A funkeira já prometeu confusão. "Quem me conhece sabe que eu sou bem assim. Falo que penso, o que acho e independente de qualquer coisa", mandou. Nego do Borel, também antecipado pela coluna, assumiu que o dinheiro foi um dos atrativos para aceitar o convite da Record. "Eu sou quem eu sou e o acho que 'A Fazenda' dá oportunidade também para o Brasil conhecer melhor a pessoa como aconteceu com Biel, o Lipe e a Jojo Todynho, campeã no ano passado. Cara, o dinheiro sempre é bom. Cair um dinheiro a mais na conta é sempre bom e se cair R$ 1,5 milhão é sempre bom".

Bil Araújo, que participou do 'BBB 21' e do 'No Limite', os dois realities da Globo neste ano, foi confirmado e revelou que saiu do programa comandado por André Marques pela votação dos ex-BBBs, mas surpreendeu ao deixar no ar que tinha acontecido 'algo' nos bastidores da atração. "Não posso falar por motivos contratuais, mas não foi bem o que acabou sendo passado no programa. Em 'A Fazenda', as pessoas vão conhecer o Bil de verdade". Ao ser perguntado por esta colunista sobre ter sido beijado por Karol Conká no 'Big Brother Brasil', o modelo emendou um 'manda' e ainda garantiu que não irá formar casal na atração.