Publicado 09/09/2021 10:12 | Atualizado 09/09/2021 13:09

Aos 37 anos, Dani Bolina avisou que está esperando seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o lutador de jiu-jítsu Thiago Rela. Ao compartilhar um vídeo no Instagram em que mostra momentos especiais com o namorado e o ultrassom, a musa fitness comemorou: "Agora seremos três. Baby Bolina vem aí".



Famosas como Lizi Benites e Tania Oliveira felicitaram a amiga em sua página na rede social.