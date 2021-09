Eduardo Scarpa e Carol Celico - Reproduçao/Instagram

Publicado 09/09/2021 14:01 | Atualizado 09/09/2021 14:26

A influenciadora digital Carol Celico oficializou a sua união com o empresário Eduardo Scarpa, sobrinho do conde Chiquinho Scarpa, nesta quinta-feira (09), na Igreja Nossa Senhora do Brasil, a mais badalada de São Paulo, onde já se casaram Fernanda Souza e Thiaguinho e Felipe Massa e Rafaella Bassi, entre muitos outros famosos.

Até o momento, ela não divulgou fotos. Mas alguns amigos dos noivos mostraram, no Instagram, momentos da cerimônia, que contou com a presença de poucos convidados.