Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Thiago GagliassoReprodução Internet

Publicado 09/09/2021 15:01 | Atualizado 09/09/2021 17:28

Thiago Gagliasso participou do '4Talk Cast', apresentado por Victor Sarro e Marina Mantega, e abriu o jogo sobre o fim da amizade com o irmão Bruno. Contou, por exemplo, que até o presidente da República tentou fazer com que os dois voltassem a se falar e que, quando Zyan, o bebê de Bruno, estava para nascer, enviou uma mensagem.

Para quem ainda não está inteirado do assunto, a briga aconteceu em 2018 por desavença política. Thiago é de direita, defensor do governo Bolsonaro, enquanto Bruno apoia a esquerda e o ex-presidente Lula. Apesar da distância, mencionou sentir falta de Bruno e das coisas boas que viveram, mas sabe que, no momento, o relacionamento não tem como voltar a ser como antes: "Ele só não respeita minha opinião, mas a gente nunca brigou. Dizem que a gente sente saudade de quem a gente gosta. Da Giovanna não sinto, nunca fomos amigos. Sempre foi fechada, uma pessoa um pouco mais difícil. É a mulher do meu irmão, amanhã pode não ser mais, pode ser só a mãe do filho dele, e eu respeito, mas sempre vou ser irmão de sangue".

Bastante envolvido nas pautas políticas, o caçula dos Gagliasso também afirmou que tem visto suas redes sociais crescerem a partir do engajamento com seus posts cobrando artistas sobre a Lei Rouanet. Mais do que isso, declarou que vai se candidatar a deputado em 2022, mas não revelou se será estadual ou federal. "Quero fazer algo pela população", finalizou.