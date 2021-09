Carolina Ferraz - Reprodução

Carolina FerrazReprodução

Publicado 13/09/2021 15:34

A apresentadora do 'Domingo Espetacular', da RecordTV, Carolina Ferraz surpreendeu os seguidores ao publicar alguns cliques cheia de estilo e charme com um biquíni sexy e pequeno. A atriz também postou um vídeo dançando e dublando a música 'Vem', do cantor e compositor Kaike, uma revelação nas redes sociais de 14 anos. "Quando escutei essa música pela primeira vez fui invadida por mexe - remexe, um sorrisinho maroto e aquela alegria de deixa estar", disse. "Depois descobri que esse menino lindo tem apenas 14 anos e já manda bem desse jeito!", elogiou Carolina, mãe de Valentina, de 27 anos e Isabel, de 6. A performance foi elogiadíssima, mas a apresentadora ganhou vários comentários sobre a sua forma física. "Que espetáculo de mulher", comentou um internauta. "Gata demais", concordou outro fã.