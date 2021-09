Alana Cabral - Divulgação/Dieggo Lira

Publicado 13/09/2021

Um dos destaques do início de 'Nos Tempos do Imperador', Alana Cabral se despede da vilã Zayla no capítulo 37, que vai ao ar nos próximos dias, e marca a passagem de oito anos na trama. A princesa da Pequena África sempre foi apaixonada por Samuel (Michel Gomes), que era noivo de Pilar (Gabriela Medvedovski), e aprontou para separar o casal, um dos pilares da questão racial da novela. "A Zayla mostra muito a solidão da mulher preta naquele tempo, uma solidão, que se nós pararmos para pensar, acontece até os dias de hoje... Acho que por mais que ela faça algumas coisas denominadas como 'erradas', ela na verdade luta por um amor, por uma paixão que cresceu dentro dela. É a minha primeira vilã e foi uma experiência incrível estar nesse projeto", completa Alana.