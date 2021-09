Kely Nascimento e Pelé - Reprodução

Kely Nascimento e PeléReprodução

Publicado 13/09/2021 18:42 | Atualizado 13/09/2021 19:29

Kely Nascimento, filha de Pelé, afirmou que o pai está se recuperando bem de cirurgia para retirada de tumor no cólon direito, no intestino. Segundo Kely, o ídolo do Santos está 'sem dor, de bom humor' e 'pronto para sair da UTI e ir logo para casa'.

"Ele está recuperando bem da cirurgia. "Ele está sem dor, de bom humor ( Está meio irritado que só pode comer gelatina mas vai superar!! E pronto para sair da uti e logo logo ir para casa", escreveu. "Ele é forte e teimoso, e com a ajuda de toda a equipe incrível do Einstein, mais todo o amor e a energia e luz que o mundo está enviando, ele sairá dessa!, disse.

Ela ainda agradeceu as mensagens de carinho. "Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo, do fundo do meu coração, todos os texts, DMs, zaps e emails carinhosos e preocupados que eu tenho recebido. Ainda não deu tempo de responder todos mas eu leio e me sinto abraçada!" completou.

Pelé foi internado há mais de duas semanas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar mal. Foram feitos exames e foi diagnosticado um tumor no cólon direito, no intestino. Os médicos decidiram por uma intervenção, que ocorreu no dia 4 de setembro.