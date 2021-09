Rodrigo Faro - Reprodução

Publicado 12/09/2021 20:50

Rio - Aos 47 anos de idade, Rodrigo Faro está - bem - longe ser considerado um tiozão. Neste domingo, o apresentador resolveu agitar as redes sociais com uma foto pra lá de provocante em que aparece usando apenas uma sunga vermelha. Com a barriga chapada e um tanquinho para ninguém colocar defeito, Faro viralizou e recebeu elogios nas redes sociais.

fotogaleria

"Shape do pai tá fod*", elogiou um seguidor. "Eita, muito gato", completou outro fã. E, claro, também não faltaram as brincadeiras mais safadinhas na postagem. "Pode andar armado aí, tio?", indagou um seguidor de Faro.

Confira a postagem: