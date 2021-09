Anitta - Divulgação

Rio - Este domingo (12) marca mais um capítulo na carreira de Anitta. A cantora será a primeira brasileira a confirmar presença no MTV VMA 2021 e vai apresentar a música “Girl From Rio”. O look que Anitta usará no tapete vermelho foi divulgado por ela em seus stories do Instagram.

O vestido usado pela brasileira esta noite foi desenhado pela coreana Sohee Park, que já vestiu famosas como Miley Cyrus e Ariana Grande. Vale lembrar que Anitta também vai marcar presença no MET Gala na próxima segunda-feira (13).

Os traços clássicos do vestido marcam os traços de Anitta e exalam glarmou. O decote redondo vai até a barriga e, na parte da frente, é adornado com rendas brancas em formato de gota. O look é arrematado por luvas brancas compridas.