Publicado 12/09/2021 15:55

Rio - Após o pronunciamento de Roberto Carlos sobre a morte de Dudu Braga, a esposa do produtos musical, Valeska Braga, se pronunciou neste domingo (12). Dudu faleceu no último dia 8 em decorrência de um câncer no peritônio.

Assim como o sogro, Valeska aproveitou a chance para agradecer o apoio dos fãs de Dudu e do Rei.

"Queria agradecer a todos vocês pelas mensagens, homenagens, orações e pelas palavras de carinho. Mas ainda não estou pronta para responder. Assim que possível respondo! Estou buscando forças! Obrigada por tanto amor com o Dudu", escreveu.