Chay Suede e Laura Neiva são pais da pequena Maria, de 1 ano, e aguardam segundo filho - Reprodução/Instagram

Chay Suede e Laura Neiva são pais da pequena Maria, de 1 ano, e aguardam segundo filhoReprodução/Instagram

Publicado 12/09/2021 14:47 | Atualizado 12/09/2021 14:47

Rio - Neste sábado, durante o Caldeirão com Marcos Mion, o ator Chay Suede contou que ele e Laura Neiva, grávida do segundo filho, já escolheram o nome do bebê. A revelação foi feita no quadro "Sobe o Som".

fotogaleria

O ator revelou que o nome do segundo filho será José, e será o irmão caçula de Maria, de quase dois anos.

O anúncio do segundo filho foi feito em abril deste ano pelo pai do ator, Robertchay Domingues da Rocha.