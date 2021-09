Amigos contracenaram na novela Carinha de Anjo - Reprodução

Amigos contracenaram na novela Carinha de AnjoReprodução

Publicado 12/09/2021 11:49

Rio - O domingo (12) começou com uma notícia triste para a atriz Camilla Camargo. A filha do cantor Zezé de Camargo soube da morte do amigo Luiz Carlos Araújo. com quem contracenou em 'Carinha de Anjo', novela exibida pelo SBT.



fotogaleria

A atriz desabafou no Instagram, onde prestou uma homenagem ao amigo. "Não consigo acreditar, não dá, não quero acreditar. Te conheci com meus 9 anos e de lá pra cá foram palcos divididos, histórias, abraços, carinho, que estão eternizados. Você já foi meu amigo, vilão, gato, avô e no nosso último trabalho você foi meu irmão."

"Nós dois librianos, adorávamos compartilhar isso também e já comemoramos juntos essa alegria. Te amo pra sempre, esses abraços estarão comigo pra sempre, sinto que você não conhecerá meus pequenos como estávamos combinando, essa pandemia tirou isso da gente mas Deus nos deu muitos outros momentos pra ficarem eternamente no meu coração. Está doendo, Lu, está doendo muito. O céu terá um dos artistas mais talentosos pra abrilhantar aí em cima e a gente fica aqui na saudade. Até breve", finalizou a homenagem.

Não foram divulgadas informações sobre a causa da morte do ator.