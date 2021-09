MC Poze do Rodo - Reprodução

MC Poze do Rodo Reprodução

Publicado 12/09/2021 19:02

Rio - O funkeiro MC Poze do Rodo tinha um show marcado em Manaus, no Amazonas, mas decidiu cancelar a apresentação após receber ameaças de morte da facção criminosa Cartel do Norte (CDN). Equipe emitiu comunicado dizendo que a decisão busca preservar a integridade física do público e do cantor.

fotogaleria

As ameaças contra o MC começaram na última quinta-feira (9). Na ocasião, o cantor de forró Romarinho Mec foi assassinado a tiros. No velório do cantor, seu amigo, o influenciador Ilguinner Menezes Guiné, também foi baleado. “MC Poze, brota em Manaus seu maldito”, disse a facção.

Os shows estavam marcados para o mês de outubro. A equipe do artista demorou a se pronunciar, mas emitiu nota em que afirma que as apresentações realmente foram canceladas.

“Viemos através deste comunicar que o show do MC Poze, que seria realizado na cidade de Manaus, está oficialmente cancelado, tendo em vista a segurança do nosso público assim como a população e o artista em si”.