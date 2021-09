Ricardo Pereira, Grazi Massafera, Chica, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Reprodução

Ricardo Pereira, Grazi Massafera, Chica, Giovanna Ewbank e Bruno GagliassoReprodução

Publicado 12/09/2021 15:30

Rio - Grazi Massafera está em Paris. Na noite de ontem (11), ela saiu para comemorar o aniversário de uma amiga ao lado de outros famosos. A saída acontece menos de um mês depois de seu término com o ator Caio Castro.

fotogaleria

Grazi esteve presente nas comemorações do aniversário de Francisca Pereira, sua amiga e esposa do ator Ricardo Pereira. Também foram para as comemorações o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Bruno e Ricardo usaram seus perfis nas redes sociais para congratular Francisca, a quem chamam carinhosamente de Chica, e postaram registros da noite.

Vale lembrar que, na manhã de ontem (11), Caio Castro desativou seu perfil no Instagram. O motivo não é conhecido, mas a assessoria confirmou que a decisão foi do ator.