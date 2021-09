Anitta se apresenta em evento de luta nos EUA - Reprodução

Publicado 12/09/2021 13:43

Rio - Estourada no Brasil e investindo cada vez mais em sua carreira internacional, Anitta se apresentou, neste sábado, no Triller Fight Club - Legends, na Flória, nos Estados Unidos. A noite, que contou com lutas dos brasileiros Anderson Silva e Vitor Belfort, recebeu o show da funkeira, que performou alguns de seus clássicos.

Para ornar com a ocasião, Anitta vestiu roupas esportivas, investiu nas tranças boxeadoras e ainda se arriscou nas tradicionais capas usadas por lutadores. Na legenda, a poderosa ainda escreveu: "Sobrevivendo à vida desde 1993". Confira o look: