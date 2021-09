Anitta - Reprodução

AnittaReprodução

Publicado 11/09/2021 20:18

Rio - Poderosa, empresária e... antenada à moda. Neste fim de semana, Anitta aproveitou um tempinho livre e compareceu a um evento de moda da grife de luxo Moschino em Nova York, nos Estados Unidos. Com um look todo preto, com uma pegada imitando couro, a cantora chamou atenção do público e, claro, dos fotógrafos.

fotogaleria

Nas redes sociais da marca, por sinal, os comentários das fotos foram tomados pelos brasileiros, que só sabiam elogiar a cantora. "Poderosa", disse um fã. "A maior do Brasil", elogiou outro seguidor.

Confira detalhes do look: