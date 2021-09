Rei Roberto Carlos e seu filho, Dudu Braga - Instragram / Reprodução

Rei Roberto Carlos e seu filho, Dudu BragaInstragram / Reprodução

Publicado 11/09/2021 20:03

Rio - Roberto Carlos usou seu perfil no Instagram para agradecer o apoio e carinho dos fãs após a morte do filho Dudu Braga, aos 52 anos, vítima de câncer de peritônio na última quarta-feira (11).

fotogaleria

"Agradeço de todo coração a todos que me enviaram mensagens e manifestações de amor e de carinho. Muito obrigado e que o nosso Deus de bondade proteja e abençoe a todos nós. Amém", escreveu ele.

Desde setembro de 2020, Dudu enfrentava um câncer no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal. Apesar do tratamento, o estado de saúde de Dudu piorou nos últimos dias. De acordo com fontes da família, o filho de Roberto Carlos apresentou recaída no quadro. Desde o começo da semana Dudu estava com quadro irreversível.

Em 2019, o produtor enfrentou dois cânceres de próstata. Na época, o tumor era primário, mas com metástase. Dudu Braga era casado há 17 anos com Valeska Braga. Ele deixa Laura, a filha de 5 anos do casal.